Марк Уэббер: "Росберг выжал все из этого сезона, а Хэмилтон - нет"

Бывший пилот "Ред Булла" Марк Уэббер высказал мнение, что гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон по-прежнему имеет шансы на чемпионский титул. Накануне "Гран-при Бразилии" Нико Росберг опережает своего напарника по команде на 19 очков и в случае победы на Интерлагосе сможет досрочно стать чемпионом мира.

– Мы все знаем, что когда у Льюиса все хорошо, то он великолепен, – цитирует Autosport Уэббера. – Но я не разделяю мнение, что в случае победы Росберга в общем зачете нужно будет говорить, что его победа стала возможной только по причине нелучшей формы Хэмилтона. Порой Нико банально был быстрее оппонента. И за это нужно отдать ему должное. Иногда у Хэмилтона случались кошмарные уик-энды, как, к примеру, в Сингапуре: он был сам не свой начиная с пятницы.

Безусловно, в чемпионской гонке важную роль играет фактор надежности техники. Поломки случались у обоих, но чем ближе конец сезона, тем они более значимы. Безусловно, можно вспомнить "Гран-при Малайзии", где Хэмилтон лидировал и в итоге потерял 25 очков из-за отказа двигателя.

В связи с этим возникает вопрос: выжал ли Льюис из этого сезона все? Наверное, нет. Он мог сделать больше, если бы его не подводила машина. А Нико выжал из сезона все, и это достойно восхищения. Вот почему он лидирует в общем зачете.

Есть ли еще шансы у Хэмилтона? Конечно. Еще ничего не решено. Они выступают на машинах, которые могут ломаться: не исключено, что оба могут сойти в этих гонках по причине отказа техники. Если у кого-то из них возникнет проблема, второй пилот получит шанс воспользоваться этим по максимуму, потому что у них в распоряжении быстрейшая машина в пелотоне.

Да, у Нико есть преимущество в турнирной таблице, и он может оформить победу и завоевать титул уже в Бразилии, но еще ничего не решено. Кроме того, "Гран-при Бразилии" способен преподносить сюрпризы: здесь есть множество мест для обгонов, а еще в ход уик-энда может вмешаться погода.

Я не говорю, что Нико не умеет соревноваться на мокрой трассе... Просто дождь станет очередной переменной, которая ему явно не понравится. В условиях дождевой квалификации или старта гонки на мокром асфальте перед Льюисом открываются новые возможности, в то время как Нико жаждет, чтобы этап был предсказуемым с точки зрения погоды.