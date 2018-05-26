20:12 | Формула-1

Макс Ферстаппен: "Я немного отвлекся, все произошло очень быстро"

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Пилот "Ред Булла"  Макс Ферстаппен выразил разочарование тем, что не смог принять участия в квалификации "Гран-при Монако". Голландец разбил машину в третьей практике.

– Я врезался во внутренний рельс, когда меня замедлила машина передо мной, – цитирует F1i Ферстаппена. – Но это не оправдание. Я немного отвлекся, все произошло очень быстро. По сути, это моя вторая ошибка в сезоне, после Китая. Хотелось бы, чтобы все было иначе, но ничего не могу с этим поделать. Знаю, что команда всегда меня поддержит. Побеждает и проигрывает вся команда. Как было в прошлом году, когда у нас возникали проблемы с двигателем.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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corolla

Эх Махс, опять ты подставил ЛобкаБалабкова, снова ему пыжиться, выдумывая очередной бред в твоё оправдание

21:33

george64

После Китая. ))) А в Баку типа я не я и хата не моя. )) Уже на Рика все навесил, наглая морда. ))

21:14

NicolasHomme

Сорри, гайс? :)

20:51

george64

Хорошо еще, что не стал плести про табун лошадей, откуда ни возьмись появившихся на трассе. ))

20:38

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