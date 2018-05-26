Макс Ферстаппен: "Я немного отвлекся, все произошло очень быстро"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен выразил разочарование тем, что не смог принять участия в квалификации "Гран-при Монако". Голландец разбил машину в третьей практике.

– Я врезался во внутренний рельс, когда меня замедлила машина передо мной, – цитирует F1i Ферстаппена. – Но это не оправдание. Я немного отвлекся, все произошло очень быстро. По сути, это моя вторая ошибка в сезоне, после Китая. Хотелось бы, чтобы все было иначе, но ничего не могу с этим поделать. Знаю, что команда всегда меня поддержит. Побеждает и проигрывает вся команда. Как было в прошлом году, когда у нас возникали проблемы с двигателем.