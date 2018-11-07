Макс Ферстаппен: "Трасса в Бразилии не подходит нашему шасси"

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от "Гран-при Бразилии".

- В целом трасса Интерлагос не подходит нашему шасси, – цитирует Ферстаппена Autosport. – Но в 2016 году я смог финишировать там на подиуме, а в прошлые выходные выиграл в Мексике, так что все может случиться. Борьба была классная, и мне хочется провести еще одну захватывающую гонку. Бразильские болельщики невероятно громкие. А поскольку трибуны там расположены очень близко к стартовой прямой, их крики слышишь, прямо сидя в кокпите на решетке. К тому же, в Бразилии превосходная еда, я люблю их восхитительное мясо на гриле. Однако перед гонкой нужно следить за тем, что ешь, чтобы не возникло проблем со здоровьем. Иначе я бы насладился местной кухней в полном объеме.

Гонка "Гран-при Бразилии" состоится 11 ноября.

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