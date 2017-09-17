Макс Ферстаппен: "Рад, что сошел не только я, но и гонщики "Феррари"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен обвинил гонщиков "Феррари" Себастьяна Феттеля и Кими Райкконена в столкновении на старте "Гран-при Сингапура". На первой же прямой Райкконен и Ферстаппен столкнулись, машину финна отбросило на партнера по команде Феттеля. Затем Райкконен снова столкнулся с Ферстаппеном, и они оба врезались в Алонсо, который после разворота продолжил движение.

- Феттель начал меня выдавливать на старте. Возможно, он не видел слева Райкконена, но это не оправдание, - цитирует Sky Sports Ферстаппена. - Если борешься за чемпионство, то не доджен так рисковать.

Не думаю, что это был обычный гоночный инцидент. Я оказался в середине и не был виноват ни в чем. Хорошо, что сошел не только я, но и гонщики "Феррари".