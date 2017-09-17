Макс Ферстаппен: "Рад, что сошел не только я, но и гонщики "Феррари"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен обвинил гонщиков "Феррари" Себастьяна Феттеля и Кими Райкконена в столкновении на старте "Гран-при Сингапура". На первой же прямой Райкконен и Ферстаппен столкнулись, машину финна отбросило на партнера по команде Феттеля. Затем Райкконен снова столкнулся с Ферстаппеном, и они оба врезались в Алонсо, который после разворота продолжил движение.
- Феттель начал меня выдавливать на старте. Возможно, он не видел слева Райкконена, но это не оправдание, - цитирует Sky Sports Ферстаппена. - Если борешься за чемпионство, то не доджен так рисковать.
Не думаю, что это был обычный гоночный инцидент. Я оказался в середине и не был виноват ни в чем. Хорошо, что сошел не только я, но и гонщики "Феррари".
george64
Макс Ферстаппен: У меня нет ощущения, что это гоночный инцидент. В итоге три машины выбыли из гонки, а я ехал посередине и не сделал ничего неправильного, лишь постарался хорошо стартовать. Посмотрим. В конце концов, я рад, что сошёл не только я, а все трое – следовательно, обидно всем.
23:19
george64
Запомни свои слова.
23:14
КолобокКолобков
**george64 Вот же гниль!! И это чмо **_____Оу,уважаемый...Я с вами заканчиваю общения раз и навсегда.
23:05
КолобокКолобков
Очень непрофессионально искажать слова человека. Вот то,что сказал Макс- ** Пилот Red Bull Макс Ферстаппен считает, что авария на старте гонки Гран-При Сингапура была гоночным инцидентом. Макс Ферстаппен: "Мне трудно сказать, что произошло. Себастьян повернул в меня, возможно, он не видел, что слева от меня едет Кими. Он понимал в тот момент, что это борьба за первое место, за лидерство и победу. Я взял влево насколько мог, но Кими взял немного вправо и врезался в меня. Дальше была авария, которую я считаю гоночным инцидентом. Я сошел с дистанции, и это обидно, но пилотам Ferrari должно быть намного тяжелее".** __________Честно говоря противно за вас, как за СМИ. Или же вы делаете это намерено, поддерживая неадекватных местных патриотов...Макс назвал случившееся ГОНОЧНЫМ эпизодом и никого не обвинил-ни колесо, ни своих инженеров...
23:05
capitan76
Возможно мальчик себе приговор подписал...
22:30
Schnippersson
Не виноватая я, она сами меня не пропустили. А вообщетза последнюю фразу по соплям можно /нудно получить
22:29