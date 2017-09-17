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15:05 | ФОРМУЛА-1

Феттель, Райкконен и Ферстаппен выбыли из-за аварии на старте "Гран-при Сингапура"

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На старте гонки "Гран-при Сингапура" случился завал с участием лидеров. Старт ночной гонки был дан под дождем. На первой же прямой столкнулись Кими Райкконен на "Феррари" и Макс Ферстаппен на "Ред Булле". Машину финна отбросило на партнера по команде Себастьяна Феттеля. Затем Райкконен снова столкнулся с Ферстаппеном, и они оба врезались в Алонсо, который после разворота продолжил движение.

Гонку продолжал некоторое время и Феттель, однако машина оказалась поврежденной, и его развернуло, ударив в отбойник. Несколько десятков метров его "Феррари" опасно двигалась по трассе задним ходом.

"Гран-при Сингапура". LIVE!

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Зенька

Шансов лишил столб, который гад неожиданно выбежал перед его болидом)

15:36

Chrome

Финский ветеран (дорогой?) в команде нужен только для того, чтобы не создавать проблем. И сегодня он "исполнил Квята" и выбил Феттеля из борьбы за чемпионство. Дураки. И Райкконен, и менеджер команды, который не объяснил, как делать не надо.

15:26

shpasic

Макс сразу два Феррери выбил? молодец)

15:12