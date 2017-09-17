Феттель, Райкконен и Ферстаппен выбыли из-за аварии на старте "Гран-при Сингапура"

На старте гонки "Гран-при Сингапура" случился завал с участием лидеров. Старт ночной гонки был дан под дождем. На первой же прямой столкнулись Кими Райкконен на "Феррари" и Макс Ферстаппен на "Ред Булле". Машину финна отбросило на партнера по команде Себастьяна Феттеля. Затем Райкконен снова столкнулся с Ферстаппеном, и они оба врезались в Алонсо, который после разворота продолжил движение.
Гонку продолжал некоторое время и Феттель, однако машина оказалась поврежденной, и его развернуло, ударив в отбойник. Несколько десятков метров его "Феррари" опасно двигалась по трассе задним ходом.
We knew the rain would cause problems, but nothing like this! #SingaporeGP #bbcf1 pic.twitter.com/2L5krDdFwN– BBCF1 (@bbcf1) 17 сентября 2017 г.
Зенька
Шансов лишил столб, который гад неожиданно выбежал перед его болидом)
15:36
Chrome
Финский ветеран (дорогой?) в команде нужен только для того, чтобы не создавать проблем. И сегодня он "исполнил Квята" и выбил Феттеля из борьбы за чемпионство. Дураки. И Райкконен, и менеджер команды, который не объяснил, как делать не надо.
15:26
shpasic
Макс сразу два Феррери выбил? молодец)
15:12