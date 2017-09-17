Феттель, Райкконен и Ферстаппен выбыли из-за аварии на старте "Гран-при Сингапура"

На старте гонки "Гран-при Сингапура" случился завал с участием лидеров. Старт ночной гонки был дан под дождем. На первой же прямой столкнулись Кими Райкконен на "Феррари" и Макс Ферстаппен на "Ред Булле". Машину финна отбросило на партнера по команде Себастьяна Феттеля. Затем Райкконен снова столкнулся с Ферстаппеном, и они оба врезались в Алонсо, который после разворота продолжил движение.

Гонку продолжал некоторое время и Феттель, однако машина оказалась поврежденной, и его развернуло, ударив в отбойник. Несколько десятков метров его "Феррари" опасно двигалась по трассе задним ходом.

"Гран-при Сингапура". LIVE!