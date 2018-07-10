Макс Ферстаппен: "На прямых "Ред Булл" ехал как машина из "Формулы-2"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен выразил недовольство двигателем "Рено" после "Гран-при Великобритании". Голландец не смог завершить гонку из-за технических неполадок, не связанных с мотором.

– Мне приходилось убивать шины полностью на протяжении всей гонки, – цитирует F1i Ферстаппена. – Но мне интересно, стоило ли оно того. Ведь мы до смешного были медленными на прямых. Разница в скорости на прямых была так велика, словно мы выступали в другом классе гонок. Да, например, в "Формуле-2". Совершенно точно.