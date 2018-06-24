Льюис Хэмилтон: "Я благодарен команде за замечательный уик-энд"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон после победы на "Гран-при Франции" поблагодарил команду за работу, а также отметил, что уик-энд получился удачным.

- Я благодарен команде за замечательный уик-энд! Я с "Мерседесом" уже шесть лет, наши сотрудники никогда не опускают руки и постоянно стремятся добиться большего, расширить границы возможного – спасибо за невероятную работу всем нашим парням и девушкам здесь, на трассе, и на базе команды! – приводит Sky Sports слова Хэмилтона. - Потрясающий день! Мне понравилась гонка, погода была отличной, болельщики активно нас поддерживали. Приятно видеть такое количество зрителей, для меня это лучший "Гран-при Франции" из всех, в которых я участвовал! Рад ли я, что вернул себе лидерство в чемпионате? Я об этом пока не думал, но мне, определенно, хотелось вернуть себе первое место.

После восьми этапов британец набрал 145 очков и опережает идущего вторым Себастьяна Феттеля из "Феррари" на 14 очков.