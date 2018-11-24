Льюис Хэмилтон: "Ред Булл" поборется за победу"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон считает, что "Ред Булл" поборется за победу в гонке "Гран-при Абу-Даби". Он был впечатлен австрийской командой в пятничной практике, сам же во вторых свободных заездах стал четвертым.

– В целом это был хороший день, – цитирует F1i Хэмилтона. – Первая сессия была не лучшей. Трасса немного скользила, хотя это для всех так. Потом мы внесли полезные изменения, и я был больше доволен поведением машины, но еще есть что улучшать.

"Ред Булл" выглядел очень хорошо. Не сомневаюсь, что эта команда снова будет сражаться за победу.