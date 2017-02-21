Льюис Хэмилтон: "Некоторые пилоты ради победы маму родную продадут"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон признался, что не думал о соперничестве с новым партнером по команде Валттери Боттасом. При этом британец подчеркнул, что ему будет интересно увидеть модель поведения финна.

– Я об этом не очень много думал, – цитирует F1i Хэмилтона. – Мне будет интересно посмотреть, насколько Боттас будет быстр, как он адаптируется, как он справится с давлением. Самое захватывающее – это поведение твоих противников. Как далеко они готовы зайти. Некоторые пилоты мать родную продадут за победу, душу отдадут. Другие же будут действовать иначе. Интересно, как себя поведет Валттери. Финны обычно очень спокойные люди.