Льюис Хэмилтон: "Мне не важно, кто будет моим партнером по команде"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон подчеркнул, что решение его партнера по команде Нико Росберга завершить карьеру стало для него достаточно неожиданным. Также, по словам Хэмилтона, ему все равно, кто будет его новым партнером по "Мерседесу".

– Росберг победил впервые за 18 лет, поэтому его решение было достаточно неожиданным, – приводит Bild слова Хэмилтона. – Но у него есть семья, возможно, он планирует еще пару детей, а "Формула-1" забирает так много сил.

Для меня абсолютно не важно, кто будет моим коллегой по "Мерседесу". У нас отличное руководство команды, которое примет правильное решение.