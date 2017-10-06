Льюис Хэмилтон: "Хотелось попробовать мокрую трассу"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон доволен тем, как прошла пятничная практика "Гран-при Японии". Британец стал вторым в первых свободных заездах.

– Я рад, что мы смогли хоть одну сессию провести на сухой трассе, – цитирует F1i Хэмилтона. – Это был прекрасный день, я хорошо чувствовал машину. Намного лучше, чем в Малайзии. Готов хоть завтра в гонку. Во второй сессии на трассе было много воды, но я посчитал важным выехать, чтобы оценить покрытие и посмотреть на поведение машины. Потому что в Малайзии под дождем ощущения были не лучшими. К тому же хотел поблагодарить болельщиков японских, которые пришли посмотреть на свободные заезды.