Льюис Хэмилтон: "Гран-при Малайзии" - мой шанс вернуть себе инициативу"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выразил надежду на то, что по итогам "Гран-при Малайзии" он сможет вернуть себе лидерство в общем зачете. На данный момент лидирует партнер британца Нико Росберг, имеющий отрыв в восемь очков.

– Мы с Нико идем нога в ногу: в некоторые уик-энды сильнее он, в другие – я. До конца сезона осталось шесть гонок: мне нужно качественно делать свою работу и надеяться на лучшее, – цитирует Autosport Хэмилтона. – Сепанг – мой первый шанс вернуть себе инициативу. Я с нетерпением жду поездки в Малайзию. Обычно я хорошо выступаю на этом автодроме. Кроме того, нас будут поддерживать малазийцы, включая и сотрудников титульного спонсора. Нас ждет захватывающий уик-энд.