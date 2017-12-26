Льюис Хэмилтон: "Боттас не пытается переманить инженеров на свою сторону"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон признался, что ему приятно работать в одной команде с Валттери Боттасом. Финн сменил Нико Росберга, который завершил карьеру после чемпионства 2016 года.

– Прибытие Валттери было позитивным для команды, – цитирует ВВС Хэмилтона. – У нас отличная рабочая среда. Конечно, я не могу говорить за всех, но мне приятнее работать сейчас в команде. Боттас хороший пилот, который заботится только о своем выступлении, а не о сражениях со мной за пределами трассы. Борьба с инженерами его не интересует. Он не пытается переманить инженеров на свою сторону. Он просто работает с ними для максимального результата. У нас с Боттасом нет бэкграунда, поэтому мы строим отношения с чистого листа. Отношения основаны на уважении и движутся в правильном направлении.