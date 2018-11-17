Лэнс Стролл: "Я с отвращением управлял "Уильямсом"

Пилот "Уильямса" Лэнс Стролл жестко раскритиковал машину команды, которая в этом сезоне была худшей в пелотоне. В следующем году канадец будет выступать в "Форс Индии".

– Я ждал лучшего от команды в своем втором сезоне в "Формуле-1", – цитирует RaceFans Стролла. – Мы просто не знали, как двигаться вперед. С первой гонки у меня такая же машина, как сейчас. Я управлял этой машиной с отвращением. Она была неспособна к борьбе. В таких условиях невозможно прогрессировать. Сезон вышел очень неприятным, но я должен был как-то это пережить. Я съел этот черствый хлеб и надеюсь, что 2019 год будет намного лучше.