Квят сядет за руль "Торо Россо" уже в этом году

Российский пилот Даниил Квят вернется за руль "Торо Россо" уже в этом году. Он будет работать на тестах в Абу-Даби, которые состоятся после завершения сезона. За рулем "Торо Россо" Квят выступит во второй тестовый день, 28 ноября. Тесты запланированы для работы с шинами, подготовленными к следующему сезону.

– Любой накат за рулем машины будет ему полезен, – цитирует Motorsport.com главу "Торо Россо" Франца Тоста. – Для команды это также важно, вновь начать работать с ним, так что он отработает на шинных тестах в Абу-Даби в среду.

Мы хотим дать ему возможность получить дополнительный опыт, изучить новые шины, а также понять, как изменилась наша машина – пусть в следующем году шасси будет отличаться из-за новых правил. В любом случае, накат никогда не повредит.