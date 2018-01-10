Квят стал пилотом по развитию "Феррари"

Российский гонщик Даниил Квят подписал контракт с "Феррари", информирует пресс-служба конюшни. Пилот будет работать на базе команды и заниматься развитием болида "Формулы-1" в сезоне-2018. О финансовых деталях сделки не сообщается.

Напомним, что 23-летний россиянин ранее выступал за "Ред Булл", после чего был переведен в "Торо Россо". В октябре 2017 года после "Гран-при" США команда объявила о том, что Квят больше не входит в ее состав.

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