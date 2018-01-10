16:20 10 января | Формула-1

Квят стал пилотом по развитию "Феррари"

Даниил Квят. Фото AFP
Даниил Квят. Фото AFP
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Российский гонщик Даниил Квят подписал контракт с "Феррари", информирует пресс-служба конюшни. Пилот будет работать на базе команды и заниматься развитием болида "Формулы-1" в сезоне-2018. О финансовых деталях сделки не сообщается.

Напомним, что 23-летний россиянин ранее выступал за "Ред Булл", после чего был переведен в "Торо Россо". В октябре 2017 года после "Гран-при" США команда объявила о том, что Квят больше не входит в ее состав.

Квят или Сироткин? В "Формуле-1" будет россиянин

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Ale}{andro

Если это все на что способен Шварцман, семья Пике и кто там ещё замечен в поддержки Дани, то они все жалкие и ничтожные люди)) Хорошо хоть не гайковертом работать. Не помню ни одного примера, чтобы из такой грязи в князи. Помню как переводили на год тест пилотом, а потом... так то был Алонсо и Хюлькенберг. И то тест пилотами nmbv, а не третьим в очереди на последнюю вакансию ночного сторожа на третью базу

19:02 10 января

КолобокКолобков

После подписания Шварцмана этого следовало ожидать ((((( Эх, Муссолини на них нет...Надо руководство Скудерии проверить на это...того самое...Колбаски свиные раздать на корпоротиве.

18:52 10 января

Слоня

Кололобок повесился...

18:43 10 января

Джерри. Без Тома.

На самом деле, данная вакансия - вот вообще ни о чём. Это даже не тест пилот, а так. Короче, никак.

18:41 10 января

Джерри. Без Тома.

Сейчас придёт Колобок и скажет, что Изя осквернил святое.)))

18:39 10 января

tryam

Бабло занесли...

17:53 10 января

Леск

Херасе, Даня! Я бы сказал, неплохо пристроился! Вот что значит - опытный пилот))) Этак реально, может потом и на место Кими претендовать - в команде его возможности будут знать.

17:45 10 января

1aceace

фитиль на выход? как и из редбула тогда

17:11 10 января

hardcore f1 fan

Таки пристроился...

16:56 10 января

Darkmoon

NicolasHomme, ну суд по всему тестер, только не боевой, а кататься на симуляторе, или на каких нибудь прототипах на базе

16:27 10 января

Darkmoon

КИМИ ЗАСУЕТИЛСЯ!

16:26 10 января

NicolasHomme

Странная новость ... он тестер будет или кто?

16:26 10 января