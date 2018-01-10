Квят стал пилотом по развитию "Феррари"

Российский гонщик Даниил Квят подписал контракт с "Феррари", информирует пресс-служба конюшни. Пилот будет работать на базе команды и заниматься развитием болида "Формулы-1" в сезоне-2018. О финансовых деталях сделки не сообщается.
Напомним, что 23-летний россиянин ранее выступал за "Ред Булл", после чего был переведен в "Торо Россо". В октябре 2017 года после "Гран-при" США команда объявила о том, что Квят больше не входит в ее состав.
Ale}{andro
Если это все на что способен Шварцман, семья Пике и кто там ещё замечен в поддержки Дани, то они все жалкие и ничтожные люди)) Хорошо хоть не гайковертом работать. Не помню ни одного примера, чтобы из такой грязи в князи. Помню как переводили на год тест пилотом, а потом... так то был Алонсо и Хюлькенберг. И то тест пилотами nmbv, а не третьим в очереди на последнюю вакансию ночного сторожа на третью базу
19:02 10 января
КолобокКолобков
После подписания Шварцмана этого следовало ожидать ((((( Эх, Муссолини на них нет...Надо руководство Скудерии проверить на это...того самое...Колбаски свиные раздать на корпоротиве.
18:52 10 января
Слоня
Кололобок повесился...
18:43 10 января
Джерри. Без Тома.
На самом деле, данная вакансия - вот вообще ни о чём. Это даже не тест пилот, а так. Короче, никак.
18:41 10 января
Джерри. Без Тома.
Сейчас придёт Колобок и скажет, что Изя осквернил святое.)))
18:39 10 января
tryam
Бабло занесли...
17:53 10 января
Леск
Херасе, Даня! Я бы сказал, неплохо пристроился! Вот что значит - опытный пилот))) Этак реально, может потом и на место Кими претендовать - в команде его возможности будут знать.
17:45 10 января
1aceace
фитиль на выход? как и из редбула тогда
17:11 10 января
hardcore f1 fan
Таки пристроился...
16:56 10 января
Darkmoon
NicolasHomme, ну суд по всему тестер, только не боевой, а кататься на симуляторе, или на каких нибудь прототипах на базе
16:27 10 января
Darkmoon
КИМИ ЗАСУЕТИЛСЯ!
16:26 10 января
NicolasHomme
Странная новость ... он тестер будет или кто?
16:26 10 января