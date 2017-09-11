Квят снова надеется на очки в Сингапуре

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят отметил, что на Гран-при Сингапура его команда будет конкурентоспособной. Он также добавил, предстоящий этап – один из самых уникальных в сезоне.

– Гран-при Сингапура всегда доставляет удовольствие, потому что гонка проходит в центре классного города, атмосфера здесь всегда супер, – цитирует пресс-служба команды Квята. – Тот факт, что мы гоняемся здесь ночью, делает этот этап особенным. Я бы сказал, что он один из самых уникальных в календаре. Здесь достаточно жаркий и влажный климат, что делает этап очень требовательным к физической форме. Я всегда приезжаю сюда отлично подготовленным благодаря той работе, что мы проделываем с моим тренером в течение всего года.

В прошлом году я финишировал в очках, так что я надеюсь, что в этом году мы будем тоже конкурентоспособны. Вдобавок, стены здесь очень близки к трассе, а уровень физической готовности может сыграть большую роль. Нам очень нужно будет воспользоваться любым шансом, который может возникнуть. Даже если вы спите привычное количество часов, сам факт, что просыпаться тут приходится в районе обеда создает ощущение, что ты спишь намного больше, чем на других этапах. Возможно, этот эффект усиливается из-за того, что спать мы ложимся очень поздно, и может показаться, что ты на каникулах.