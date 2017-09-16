Квят ругается: "Как меня это все..."

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят в нецензурной форме выразил разочарование квалификацией "Гран-при Сингапура". Он выругался во время возвращения в боксы после завершения быстрого круга во втором сегменте.

– Как меня это все... – сказал по радио своему инженеру Квят с добавлением еще одного, нецензурного слова со смыслом "достало". Россиянин показал только 13-й результат. В то же время его партнер по команде Карлос Сайнс с десятого места вышел в третий сегмент квалификации.