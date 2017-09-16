Квят ругается: "Как меня это все..."

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят в нецензурной форме выразил разочарование квалификацией "Гран-при Сингапура". Он выругался во время возвращения в боксы после завершения быстрого круга во втором сегменте.
– Как меня это все... – сказал по радио своему инженеру Квят с добавлением еще одного, нецензурного слова со смыслом "достало". Россиянин показал только 13-й результат. В то же время его партнер по команде Карлос Сайнс с десятого места вышел в третий сегмент квалификации.
Женек10
Колобок, ты уже видел мэмы на " все за....ло, или это опять твои фантазии про квята?
18:27
NicolasHomme
Давит на Квята отсутствие контракта, но он знал, что в системе РБ и ТР так делается. Но почему он не пытается найти место в другой команде? Молодой еще, наивный, верит, что в РБ и ТР пилотов не меняют как использованное изделие. Хотя ... если Алонсо платят 30 млн., а он ездит на помойном ведре и нахрен мотористов посылает, то Квяту так нельзя. Руссофобы съедят :)
18:23
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
игрок,,,,,,,,,,, Спасибо, ИГОРЁК, заступился за старика....
18:17
Паснаход
У Колобка в 17:37 обострение, скоро прибегут санитары))
18:08
Igrok Igorek
Qwertygv1, написал много. А по делу - ноль. Если Квяту что-то не нравится - пусть придет и скажет внутри команды, а не выносит это на весь мир. А если хочет, чтобы о его неудовольстве узнал весь мир - тогда нех ему и таким, как ты, обижаться на предложения поработать таксистом. Не нравится - пусть освобождает место, желающих за ним - тьма...
18:08
Qwertygv1
Герои, награжденные боевыми орденами и т.д что там перечислили конечно могут высказать свое мнение, как и все, но это не значит, что с ним нужно согласиться. Все-таки если вы это про себя, то вы не герой гонок и не знаете, как все устроено изнутри , как и все тут собравшиеся. Но зато делаете выводы как будто работаете в ф-1. Как обычный болельщик, любитель гонок и самой Формулы-1 можно сказать что-то типа " Квят провел не лучшую квалификацию; Сайнс сегодня был лучше" или еще что-то подобное. Но говорить человеку из Ф-1 что-то подобное "Приезжай к нам таксистом поработаешь"-это надо быть просто высшим разумом. Можно сравнивать пилотов, говорить , что один сильнее или слабее, но не писать всякую ерунду. Почему-то Эрикссона, который полное дно или Палмера (точно такой же) никто не обзывает, не предлагает пойти разнорабочим вахтовым методом.
17:58
КолобокКолобков
george64\___Не после такого изя не может быть безразличен))) Это уже стало мемом ))) Жаль сюда картинки не покидать...СЭ есть над чем работать
17:48
george64
О, болобок пишет книгу про Квята! )) Втихаря, под одеялом. Вернее, сочиняет. А нам всем парит мозги, как же ему безразличен Квят. ))
17:42
Senot
george64, Колобок общается не с пациентами, а с врачами. Вот он и доказательства напечатал))
17:41
КолобокКолобков
-"Изя, я приготовила свиные отбивные, почему ты не кушаешь?"_____ -"Б**, Келли! Как же меня всё это зае****"!!!"_______"А ну жри свинину, которую приготовила моя дочь,щенок!!!!!!!!!"____"Но мистер Нельсон, сэр...Моя религия..."_______"Я сказал ЖРИ СВИНИНУ!"_____"Слушаюсь,сэр...ням-ням...как же меня всё зае****"______"Что ты там бормотишь себе под нос?"____"Говорю очень вкусно"....
17:37
Senot
george64, Колобок общается не с пациентами, а с врачами.
17:36
КолобокКолобков
george64___**Вот представь, приходишь ты в кабинет, кресло под тобой разваливается, крыша течет, необходимого не хватает да еще пациенты дебильные** Товарищ, так вы описали типичную российкую районную поликлинику. Хвалите Бога, что у врачей не такое отношение к делу, как и изи квятовича...Им чутка тяжелей,чем ему. ИМХО
17:33
george64
Болобок, не надо передергивать. Квята не работа зае... Вот представь, приходишь ты в кабинет, кресло под тобой разваливается, крыша течет, необходимого не хватает да еще пациенты дебильные - что бы ты сказал?
17:30
fateh2012
...Квяту надо уйти достойно,чтобы мы его не за...вали.
17:27
NapoliFC
Значит завязывать пора, ясно, что таланта пробиться через слабую команду не хватает, а в топ команду просто так не возьмут.
17:27
Senot
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ А клаватюку с иноземных погонялом 1 невдомёк, что "экспертами диванными" могут быть и люди, награждённые боевыми орденами и герои социалистического, пардон, демократического труда, и просто люди, зашедшие на ПОДОБНУЮ ВЕТКУ и просто решившие озвучить СОБСТВЕННОЕ мнение ?????____Вот про тебя мнение и озвучили. Чем ты недоволен?
17:26
Senot
КолобокКолобков Ну если-бы меня так зафакила моя работа- я бы уволился,чё 17:06_______________________Ты ещё и работаешь?!!! Где ж тебя терпят?
17:24
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
А клаватюку с иноземных погонялом 1 невдомёк, что "экспертами диванными" могут быть и люди, награждённые боевыми орденами и герои социалистического, пардон, демократического труда, и просто люди, зашедшие на ПОДОБНУЮ ВЕТКУ и просто решившие озвучить СОБСТВЕННОЕ мнение ?????
17:24
Пёс
неужели непонятно, парень не вырос ещё, ему бы ещё на дискотеках да с девчонками зажигать, а тут какие-то гонки, какой-то характер надо проявлять, это не удел мажорчика, вроде Квята
17:20
КолобокКолобков
Точно!!!! Предсказуемое от очередного патриота Qwertygv1))))) Типа вы кто такие? изя хотя-бы в ф-1)))) Так лучше быть на своем месте , хоть в такси, хоть на заводе, хоть в бизнесе. Главное- чтобы твоя работа тебя не за*****а. Представим себе картину- после квалификации собираются за баночкой РБ боссы этого самого РБ и Хонды. "Ну, мужики, кого же мы посадим-то в ТР на сезон 2018?" ___"Я так думаю,что самое логичное оставить человека, которого всё за***ло!" "Да,да,согласны!!!!" Ну на этом и порешили....
17:14
Qwertygv1
ой как он вам всем надоел, позорник России, приезжай таксистом с Виталиком. А вы-то кто? Эксперты диванные. Он хотя бы в Ф-1 выступает, а не кнопочки на сайте жмет, чтобы высказать свое "экспертное" мнение
17:08
КолобокКолобков
Ну если-бы меня так зафакила моя работа- я бы уволился,чё
17:06
П_о_в_а_р
Как я понимаю Даниила...
17:04
ЮКИ
а как ты всех нас ***бал?!клят,Не позорь Россию,уйди с миром!
16:56
Рюрик 09
Он представить не может как сам зае.... команду!!!
16:56
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Дэнни, забирай точно такого же Виталика и приезжайте к НАМ таксистами работать... От заказчиков отбоя не будет!!!!!!!!
16:56
Serenky25
Можно на завод пойти разнорабочим вахтовым методом..
16:51