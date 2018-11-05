Култхард за рулем "Ред Булла" устроил шоу в Белфасте

"Ред Булл" устроил шоу в столице Северной Ирландии Белфасте. За рулем болида 2012 года перед 30-тысячной толпой, собравшейся у мэрии города, выступил шотландский гонщик Дэвид Култхард, который выступал за австрийскую команду с 2005 по 2008 год.

Выступление Култхарда за рулем "Ред Булла" сопровождали заезды известных местных мотоциклистов Джереми МакУильямса и Райана Фаркуара, а также велосипедиста и каскадера Мэтти Гриффина и специалиста по дрифту Конора Шэнагэна.