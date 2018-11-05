Култхард за рулем "Ред Булла" устроил шоу в Белфасте

"Ред Булл" устроил шоу в столице Северной Ирландии Белфасте. За рулем болида 2012 года перед 30-тысячной толпой, собравшейся у мэрии города, выступил шотландский гонщик Дэвид Култхард, который выступал за австрийскую команду с 2005 по 2008 год.
Выступление Култхарда за рулем "Ред Булла" сопровождали заезды известных местных мотоциклистов Джереми МакУильямса и Райана Фаркуара, а также велосипедиста и каскадера Мэтти Гриффина и специалиста по дрифту Конора Шэнагэна.
Donuts in the streets of Belfast! 🤙🍩 Get 'em while they're hot! 🔥#F1Belfast pic.twitter.com/DCoD9uB1yA– Red Bull Racing (@redbullracing) 4 ноября 2018 г.
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