Кристиан Хорнер: "В "Мерседесе" или "Феррари" Риккьярдо будет вторым пилотом"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер снова подчеркнул, что хочет продлить контракт с пилотом команды Даниэлем Риккьярдо. Ранее другой пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен продлил договор до 2020 года.

– Сохранение пилотов – абсолютный приоритет для нас, – цитирует Sky Sports Хорнера. – В "Ред Булле" у них равные шансы выиграть чемпионат. Если Даниэль отправится в "Мерседес" или "Феррари", там он просто будет вторым пилотом. Он знает, что мы хотим его сохранить. Надеюсь, мы недолго будем разбираться с этим. У нас лучший состав пилотов в "Формуле-1" и лучший из тех, что был в "Ред Булле".