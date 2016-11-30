Кристиан Хорнер: "У Гасли большие шансы оказаться в будущем в "Формуле-1"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер считает, что у Пьера Гасли есть все шансы в будущем оказаться в "Формуле-1". Француз стал чемпионом GP2 и рассчитывал занять место Даниила Квята в "Торо Россо", но команда продлила контракт россиянина на 2017 год.

– Гасли в этом году проделал большую работу, выиграл GP2, – цитирует F1i Хорнера. – Он помог нам и в "Формуле-1", поработав на тестах, на базе. Сейчас для него нет свободного места в "Формуле-1", но он на данный момент наш лучший пилот из тех, что на подходе к "Королевским гонкам". Мы сохранили его в "Ред Булле", потому что верим в него. В любом случае у него большие шансы оказаться в "Формуле-1" в будущем.