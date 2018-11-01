Кристиан Хорнер: "Ферстаппен готов к борьбе за титул"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер считает, что Макс Ферстаппен готов бороться за чемпионство. По его словам, для этого голландцу нужна подходящая машина.

– Я абсолютно уверен, что Макс готов к борьбе за титул, – цитирует F1Today Хорнера. – Вы видели в Мексике, что мы способны легко сражаться с "Феррари" и "Мерседесом", если двигатель позволяет нам быть хотя бы рядом с ними. Надеемся, что "Хонда" позволит нам со своим мотором конкурировать с ними регулярно.

Ферстаппен прошел жесткий путь с начала сезона. Но он проводил невероятные гонки. Ему не хватало только опыта. Все пилоты совершают ошибки. Посмотрите, они касаются абсолютно всех. Они приносят опыт. У Ферстаппена хороший мозг гонщика. Он всегда хочет разбираться в том, что происходит в гонках.