"Книга о Квяте – история попадания в "Формулу-1"

Сегодня в Сочи в день рождения российского гонщика "Торо Россо" Даниила Квята была представлена книга о нем.
– Почему решили написать книгу про человека, который так молод? – вопрос автору книги Олегу Карпову.
– История и мне самому показалась интересной. Есть моменты, которые могут показаться увлекательными болельщикам "Формулы-1" и поклонникам Даниила. Кроме того, это еще и рассказ о молодежных сериях. Все знают, что есть "Королевские гонки", а о младших сериях мало что известно. Кого было тяжелее всего разговорить? Самым недоступным был механик Эгерт. Он говорил ровно 3 минуты. Точнее, кивал.
– Дело в том, что Эгерт – эстонец, – пояснил сам Даниил Квят. – Он всегда был немногословным. Просто делал свое дело и очень много работал. Надеюсь, что книга будет интересной читателю.
– Не были удивлены предложением Олега Карпова?
– Мы обсудили идею и поняли, что в этом есть смысл. У нас не было много гонщиков, и хотелось приоткрыть занавес над тем, как попадать в "Королевские гонки". Особенно, будучи из страны, где автоспорт не так развит.
– Правда, что вы просили автограф у гонщика "Формулы-1"?
– Мне было 15 лет. Я первый раз попал в паддок. Моя тогдашняя девушка попросила взять автограф, и я единственный раз в жизни подошел к коллеге с такой просьбой. (Мария МАРКОВА)
Книга о Данииле Квяте. С автографом главного героя. Специально для "СЭ"! pic.twitter.com/oMC3uRn2pn– Maria Markova (@mariammarkova) April 26, 2017