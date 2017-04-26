"Книга о Квяте – история попадания в "Формулу-1"

Сегодня в Сочи в день рождения российского гонщика "Торо Россо" Даниила Квята была представлена книга о нем.

– Почему решили написать книгу про человека, который так молод? – вопрос автору книги Олегу Карпову.

– История и мне самому показалась интересной. Есть моменты, которые могут показаться увлекательными болельщикам "Формулы-1" и поклонникам Даниила. Кроме того, это еще и рассказ о молодежных сериях. Все знают, что есть "Королевские гонки", а о младших сериях мало что известно. Кого было тяжелее всего разговорить? Самым недоступным был механик Эгерт. Он говорил ровно 3 минуты. Точнее, кивал.

– Дело в том, что Эгерт – эстонец, – пояснил сам Даниил Квят. – Он всегда был немногословным. Просто делал свое дело и очень много работал. Надеюсь, что книга будет интересной читателю.

– Не были удивлены предложением Олега Карпова?

– Мы обсудили идею и поняли, что в этом есть смысл. У нас не было много гонщиков, и хотелось приоткрыть занавес над тем, как попадать в "Королевские гонки". Особенно, будучи из страны, где автоспорт не так развит.

– Правда, что вы просили автограф у гонщика "Формулы-1"?

– Мне было 15 лет. Я первый раз попал в паддок. Моя тогдашняя девушка попросила взять автограф, и я единственный раз в жизни подошел к коллеге с такой просьбой. (Мария МАРКОВА)