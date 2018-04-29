Кими Райкконен: "Старался как можно дольше удерживать шины в рабочем состоянии"

Пилот "Феррари" Кими Райкконен отметил, что гонка "Гран-при Азербайджана" получилась для него тяжелой. Он финишировал вторым, но на первом круге поучаствовал в столкновении с Эстебаном Оконом на "Форс Индии".

– Я был внутри поворота в борьбе с Оконом, и он меня не видел, – цитирует Autosport Райкконена. – Это был не идеальный старт, но мне повезло, что я не упустил конкурентов. Трудная гонка. Приходилось отыгрываться, работать с шинами. Я старался удержать их в рабочем состоянии как можно дольше, чтобы оставаться в игре. И эти старания окупились.