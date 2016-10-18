13:40 | ФОРМУЛА-1

Кевин Магнуссен: "Теряю терпение"

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Пилот "Рено" Кевин Магнуссен опроверг слухи о переходе в IndyCar. Датчанин выразил надежду на то, что продолжит выступления в "Королевских гонках".

– Вижу слухи о своем переходе в IndyCar, – написал на своей странице в твиттере Магнуссен. – Я большой фанат IndyCar, но это всего лишь слухи. Уверен в своем будущем в "Формуле-1", и я хотел бы остаться в "Рено" на долгие годы, если получится. К сожалению, мне больше нечего сказать о своем будущем. Надеюсь, это случится в ближайшее время. Теряю терпение.

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