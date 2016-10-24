Кевин Магнуссен: "Наказание разочаровывает, но это часть гонок"

Пилот "Рено" Кевин Магнуссен выразил разочарование тем, что его наказали по итогам "Гран-при США". За обгон за пределами трассы Даниила Квята к итоговому времени датчанина прибавили 5 секунд, что отбросило его на 12-е место, тогда как россиянин стал 11-м.

– Это наказание расстраивает, но подобное в гонках случается, – цитирует F1i Магнуссена. – Износ шин был выше, чем ожидалось, но в конце гонки машина хорошо себя вела, когда я сменил последний комплект резины. Мне хотелось атаковать до самого финиша. Давно не получал такого удовольствия.