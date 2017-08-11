Карлос Сайнс: "У нас, по сути, две лиги в "Формуле-1"

Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс сожалеет о том, что не топ-команды не могут позволить себе приблизиться к лидерам. По его словам, разделение "Формулы-1" на несколько условных лиг вряд ли можно преодолеть.

– Я хотел бы верить, что этот разрыв постепенно сократится, но различия слишком велики, – цитирует F1i Сайнса. – Топ-команды тратят такие деньги, у них столько ресурсов, что мы постоянно будем отставать. У нас, по сути, две лиги в "Формуле-1", чего быть не должно. К сожалению, в ближайшие два-три года вряд ли что-то изменится.