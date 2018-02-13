Исполнительный директор "Формулы-1" - об отказе от "грид-герлз": "У нас все равно будет гламурный спорт"

Исполнительный директор "Формулы-1" Чейз Кэри считает, что отказ от "грид-герлз" не скажется на имидже "королевских гонок". Решение отказаться от услуг девушек модельной внешности на стартовой решетке было принято в январе, оно вступит в силу уже в сезоне-2018.

- У нас все равно будут красивые девушки на гонках (в качестве зрителей. - Прим. "СЭ"), - цитирует ТАСС Кэри. - Просто некоторые болельщики сочли использование "грид-герлз" неподобающим в наши дни, а некоторым это нравилось. В нынешних условиях мы приняли такое решение. У нас все равно будет гламурный спорт, но при этом он не будет никого оскорблять.

Отметим, что с сезона-2018 "грид-герлз" будут заменены на "грид-кидз" (они будут выбираться из числа участников младших серий либо путем лотереи, либо исходя из их результатов). Первый этап нового сезона, "Гран-при Австралии", состоится 23-25 марта.

"Формула-1" ввела запрет на девушек. Это плохо?