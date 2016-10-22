Хэмилтон выиграл квалификацию "Гран-при США", Квят - 13-й

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию "Гран-при США", опередив своего партнера по команде Нико Росберга. Вслед за ними разместились Даниэль Риккьярдо и Макс Ферстаппен из "Ред Булла", а также Кими Райкконен и Себастьян Феттель из "Феррари".
Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят показал 13-й результат.
Остин (США)
Чемпионат мира
"Гран-при США"
Квалификация
1. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – 1.34,999
2. Росберг (Германия, "Мерседес") – отставание 0,216
3. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 0,510
4. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") – 0,748
5. Райкконен (Финляндия, "Феррари") – 1,132
6. Феттель (Германия, "Феррари") – 1,359
7. Хюлькенберг (Германия, "Форс Индия") – 1,629
8. Боттас (Финляндия, "Уильямс") – 2,117
9. Масса (Бразилия, "Уильямс") – 2,270
10. Сайнс (Испания, "Торо Россо") – 2,327
11. Перес (Мексика, "Форс Индия")
12. Алонсо (Испания, "Макларен")
13. КВЯТ (Россия, "Торо Россо")
14. Гутьеррес (Мексика, "Хаас")
15. Палмер (Великобритания, "Рено")
16. Эрикссон (Швеция, "Заубер")
17. Грожан (Франция, "Хаас")
18. Магнуссен (Дания, "Рено")
19. Баттон (Великобритания, "Макларен")
20. Верляйн (Германия, "Манор")
21. Наср (Бразилия, "Заубер")
22. Окон (Франция, "Манор")
Алый Дракон
КолобокКолобков О Драконе был чутка лучшего мнения...Хотя,вкрадывались сомнения ,надо признать... Даунов всё больше...(((( 23:18... Ты слишком самокритичен )... А может, и не слишком )... Пьяный трезвого не разумеет - во всех смыслах. Нужно быть более объективным, более отзывчивым (привет жене), и более самокритичным - вот это как раз о тебе. ...Хотя вряд ли уже тебе помогут такие советы, раз над тобой уже давно весь форум прикалывается, и крутит пальцем у виска - не только формульная его часть, а вообще весь форум СЭ, где ты оставляешь свои перлы. З. Ы. "Сливал" я "изечку" потому, что так думал именно в те месяцы, что я и признал в новости о контракте - что я не верил. Но, надеясь на лучшее, лучше рассчитывать на худшее - так легче живется... Но видимо даже про такой жизненный принцип ты слыхом не слыхивал... Или не хотел слышать... Потому что ты - эгоист. Есть только твое мнение, и остальные - априори неправильные.
23:28
КолобокКолобков
О Драконе был чутка лучшего мнения...Хотя,вкрадывались сомнения ,надо признать... Даунов всё больше...((((
23:18
КолобокКолобков
Алый Дракон___Разговор с тобой закончен,мать-героиня...
23:16
Luchezarny
чёртова дюжина)))
23:14
Алый Дракон
КолобокКолобков Алый Дракон___оу,по поводу крохи ... у меня на этот случай имеется жена. И моя кроха в 21-45 всегда уже спала и не мешала папе смотреть матчи Юве... 22:53.... Ну, канеш, ты ж МУЖИК - ты жене не помогаешь!)... Для тебя, наверное, западло, помочь с ребенком, если идет твоя любимая передача!)... Все с тобой ясно-понятно... З. Ы. И что толку тебе объяснять, что у 2-х месячного ребенка свой режим, что он может не спать по 22 часа подряд, потому что колики, или погода меняется - он же должен строго в "21-45" "уже спать" - ведь так папа сказал!)... Трындец, слов нету...
23:13
КолобокКолобков
Алый Дракон___оу,по поводу крохи ... у меня на этот случай имеется жена. И моя кроха в 21-45 всегда уже спала и не мешала папе смотреть матчи Юве...
22:53
КолобокКолобков
Алый Дракон___Сливаться это в твоем стиле,я в курсе...Но о каких нестыковках идёт речь??? Неужели изечка не проигрывает Сайнцу??? Где тут нестыковки??? Вот некоторые самые выдающиеся патриоты уже утверждают,что это не изечка так плох, а мсайнц де прыгает всегда выше головы...Я вот только не пойму- что квятовичу то мешает так прыгать? Ой, впрочем с тобой что-то обсуждать себе дороже...Ты полсезона ныл,что твоего изечку спишут в утиль, а теперь не видишь очевидного- что его оставили лишь в роли посмешища...
22:51
Алый Дракон
И да, Колобок - я, в отличие от тебя, не могу сейчас тратить кучу времени на просмотр футбольных матчей. Это тебе делать нечего, а я, бывает, и этапы Ф-1 смотрю, укачивая на руках свою недавно родившуюся кроху-дочку.
22:48
Алый Дракон
Колобок, харэ уже позориться - ты сам "больной ура-патриот Мини-Максика" )... Тебя тыкаешь носом в твои нестыковки, но ты ж всегда найдешь оправдание своим "пуканьям в лужу" - ты ж демагог, я тебе это тыщу раз говорил ) Вот ты-то "больной №1" здешнего форума )... Иди, хлопай бухло, психолог )... Только в твоем случае "психолог" - от слова "псих" )...
22:45
Radej
Алый Дракон_____________Да на нормальном уровне он проехал. Сайнс прыгнул выше головы. Это видно по времени относительно третьего сегмента Сайнса. А еще Алонсо не даст соврать он уже которую гонку борется с ТР и в гонках и в квалификации ) А по поводу мастеров предсказаний есть отличный ролик. Жаль мне не дотянуться кому то по мордасам )
22:37
КолобокКолобков
Думаю уже к концу первого круга Макс будет в тройке. А перед больными ура-патриотами и объяснять что-то считаю лишним...
22:35
Алый Дракон
Вот это мне в Дане и не нравится: хочет - едет, а хочет - не едет... Чисто по-русски... Какой он, к фонарю, "изечка" - он настоящий русский "ваня"!)...
22:33
Алый Дракон
Даня, видимо, все таки не смог выбросить мысли о новом контракте из головы... Хотя и пытался... Посмотрим, что будет завтра, и что будет в Мексике...
22:30
Radej
А по поводу проигрыша Дани Сайнсу сегодня, он то конечно этого не хотел, да и Сайнс прыгнул выше головы выйдя в третий сегмент, ибо в третьем сегменте показал время хуже своего во втором на пару десятых. Однако стартовать Сайнс будет на СС который умирает за несколько кругов, а вот Квяту поставят надеюсь софт, если вообще не медиум и кто знает что лучше старт на 3 позиции выше или более живучий комплект. То же самое впрочем касается и пилотов РБ. Почему Ден не поехал во втором сегменте на софте я в душе не представляю. Как мне кажется это проигранная до гонки стратегия. Ну или слитая. Ну и конечно смешны ожидания поула и победы от голландского ушлепка ) Ждите. Вперед и с песней )
22:29
Radej
Но ребятки самое интересное не это. И даже не то что Квят и Ферстапен опять слились напарникам на примерно одинаковое количество десятых. Самое интересное, что пришел конец кривляниям наглой морды, ибо с сегодняшнего дня всяческие смещения на торможении заставляющие обгоняющего пилота реагировать на эти смещения, отныне запрещены и караются по закону
22:19
fireman32
Да что ж ты будешь делать))
22:16
Radej
Вообще то Квят показал 13 результат
22:14