Хэмилтон выиграл "Гран-при Венгрии", Феттель – второй

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем "Гран-при Венгрии". Вторым и третьим финишировали Себастьян Феттель и Кими Райкконен из "Феррари".

На летний перерыв (следующий этап пройдет в Бельгии в конце августа) лидирующий в чемпионате Хэмилтон ушел с преимуществом над Феттелем в 24 очка.

Будапешт (Венгрия)

Чемпионат мира

12-й этап

"Гран-при Венгрии"

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) - 1:37.16,427

2. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) - отставание 0.17,123

3. Кими Райкконен (Финляндия, Ferrari) - 0.20,101

4. Дэниэль Риккьярдо (Австралия, Red Bull Racing) - 0.46,419

5. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) - 0.50,000

6. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) - 1.13,273

7. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) - 1 круг

8. Фернандо Алонсо (Испания, McLaren) - 1 круг

9. Карлос Сайнс (Испания, Renault) - 1 круг

10. Ромэн Грожан (Франция, Haas) - 1 круг

11. Брендон Хартли (Новая Зеландия, Toro Rosso) - 1 круг

12. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) - 1 круг

13. Эстебан Окон (Франция, Force India) - 1 круг

14. Серхио Перес (Мексика, Force India) - 1 круг

15. Маркус Эрикссон (Швеция, Sauber) - 2 круга

16. Сергей СИРОТКИН (Россия, Williams) - 2 круга

17. Лэнс Стролл (Канада, Williams) - 2 круга

Не финишировали: Стоффел Вандорн (Бельгия, McLaren), Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing), Шарль Леклер (Монако, Sauber)

Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон - 213. 2. Себастьян Феттель - 189. 3. Кими Райкконен - 146. 4. Валттери Боттас - 132. 5. Дэниэль Риккьярдо - 118. 6. Макс Ферстаппен - 105. 7. Нико Хюлькенберг - 52. 8. Кевин Магнуссен - 45. 9. Фернандо Алонсо - 44. 10. Серхио Перес - 30. 11. Карлос Сайнс - 30. 12. Эстебан Окон - 29. 13. Пьер Гасли - 26. 14. Ромэн Грожан - 21. 15. Шарль Леклер - 13. 16. Стоффел Вандорн - 8. 17. Маркус Эрикссон - 5. 18. Лэнс Стролл - 4. 19. Брендон Хартли - 2. 20. Сергей СИРОТКИН - 0.

Кубок конструкторов: 1. Mercedes - 345. 2. Ferrari - 335. 3. Red Bull Racing - 223. 4. Renault - 82. 5. Haas - 66. 6. Force India - 59. 7. McLaren - 52. 8. Toro Rosso - 28. 9. Sauber - 18. 10. Williams - 4.