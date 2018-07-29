Хэмилтон выиграл "Гран-при Венгрии", Феттель – второй

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем "Гран-при Венгрии". Вторым и третьим финишировали Себастьян Феттель и Кими Райкконен из "Феррари".
На летний перерыв (следующий этап пройдет в Бельгии в конце августа) лидирующий в чемпионате Хэмилтон ушел с преимуществом над Феттелем в 24 очка.
Будапешт (Венгрия)
Чемпионат мира
12-й этап
"Гран-при Венгрии"
1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) - 1:37.16,427
2. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) - отставание 0.17,123
3. Кими Райкконен (Финляндия, Ferrari) - 0.20,101
4. Дэниэль Риккьярдо (Австралия, Red Bull Racing) - 0.46,419
5. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) - 0.50,000
6. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) - 1.13,273
7. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) - 1 круг
8. Фернандо Алонсо (Испания, McLaren) - 1 круг
9. Карлос Сайнс (Испания, Renault) - 1 круг
10. Ромэн Грожан (Франция, Haas) - 1 круг
11. Брендон Хартли (Новая Зеландия, Toro Rosso) - 1 круг
12. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) - 1 круг
13. Эстебан Окон (Франция, Force India) - 1 круг
14. Серхио Перес (Мексика, Force India) - 1 круг
15. Маркус Эрикссон (Швеция, Sauber) - 2 круга
16. Сергей СИРОТКИН (Россия, Williams) - 2 круга
17. Лэнс Стролл (Канада, Williams) - 2 круга
Не финишировали: Стоффел Вандорн (Бельгия, McLaren), Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing), Шарль Леклер (Монако, Sauber)
Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон - 213. 2. Себастьян Феттель - 189. 3. Кими Райкконен - 146. 4. Валттери Боттас - 132. 5. Дэниэль Риккьярдо - 118. 6. Макс Ферстаппен - 105. 7. Нико Хюлькенберг - 52. 8. Кевин Магнуссен - 45. 9. Фернандо Алонсо - 44. 10. Серхио Перес - 30. 11. Карлос Сайнс - 30. 12. Эстебан Окон - 29. 13. Пьер Гасли - 26. 14. Ромэн Грожан - 21. 15. Шарль Леклер - 13. 16. Стоффел Вандорн - 8. 17. Маркус Эрикссон - 5. 18. Лэнс Стролл - 4. 19. Брендон Хартли - 2. 20. Сергей СИРОТКИН - 0.
Кубок конструкторов: 1. Mercedes - 345. 2. Ferrari - 335. 3. Red Bull Racing - 223. 4. Renault - 82. 5. Haas - 66. 6. Force India - 59. 7. McLaren - 52. 8. Toro Rosso - 28. 9. Sauber - 18. 10. Williams - 4.