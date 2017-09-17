Хэмилтон увеличил отрыв в личном зачете, Квят - 19-й

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, благодаря победе на "Гран-при Сингапура", увеличил отрыв в личном зачете сезона. Британец оторвался от Себастьяна Феттеля на "Феррари" на 28 очков. Последний сошел с дистанции на старте из-за аварии и не набрал очков.

Представитель России Даниил Квят на "Торо Россо" в зачете идет на 19-м месте с четырьмя очками. По ходу гонки он разбил свой болид.

В Кубке конструкторов "Мерседес" также упрочил лидерство.

Личный зачет: 1. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") - 263. 2. Феттель (Германия, "Феррари") - 235. 3. Боттас (Финляндия, "Мерседес") - 212. 4. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") - 162. 5. Райкконен (Финляндия, "Феррари") - 138. 6. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") - 68. 7. Перес (Мексика, "Форс Индия") - 68. 8. Окон (Франция, "Форс Индия) - 56. 9. Сайнс (Испания, "Торо Россо") - 48. 10. Хюлькенберг (Германия, "Рено") - 34. 11. Масса (Бразилия, "Уильямс") - 31. 12. Стролл (Канада, "Уильямс") - 28. 13. Грожан (Франция, "Хаас") - 26. 14. Магнуссен (Дания, "Хаас") - 11. 15. Алонсо (Испания, "Макларен") - 10. 16. Палмер (Великобритания, "Рено") - 8. 17. Вандорн (Бельгия, "Макларен"). 18. Верляйн (Германия, "Заубер") - 5. 19. КВЯТ (Россия, "Торо Россо") - 4.

Кубок конструкторов: 1. "Мерседес" - 475. 2. "Феррари" - 373. 3. "Ред Булл" - 230. 4. "Форс Индия" - 124. 5. "Уильямс" - 59. 6. "Торо Россо" - 52. 7. "Рено" - 42. 8. "Хаас" - 37. 9. "Макларен" - 17. 10. "Заубер" - 5.