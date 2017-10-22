Хэмилтон увеличил отрыв от Феттеля, Квят набрал пятое очко

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон увеличил преимущество в зачете сезона-2017 благодаря победе на "Гран-при США". Благодаря 25 зачетным баллам он опережает гонщика "Феррари" Себастьяна Феттеля на 66 очков за три гонки до конца сезона. Тройку лидером замыкает партнер Хэмилтона Валттери Боттас.

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят пришел к финишу десятым и получил одно очко, ставшее для него пятым в сезоне.

Чемпионат мира

Личный зачет

1. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") - 331

2. Феттель (Германия, "Феррари") - 265

3. Боттас (Финляндия, "Мерседес") - 244

4. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") - 192

5. Райкконен (Финляндия, "Феррари") - 163

6. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") - 123

7. Перес (Мексика, "Форс Индия") - 86

8. Окон (Франция, "Форс Индия") - 73

9. Сайнс (Испания, "Рено") - 54

10. Масса (Бразилия, "Уильямс") - 36

11. Хюлькенберг (Германия, "Рено") - 34

12. Стролл (Канада, "Уильямс") - 32

13. Грожан (Франция, "Хаас") - 28

14. Магнуссен (Дания, "Хаас") - 15

15. Вандорн (Бельгия, "Макларен") - 13

16. Алонсо (Испания, "Макларен") - 10

17. Палмер (Великобритания, "Рено") - 8

18. Верляйн (Германия, "Заубер") - 5

КВЯТ (Россия, "Торо Россо") - 5

Эрикссон (Швеция, "Заубер"), Джовинацци (Италия, "Заубер"), Гасли (Франция, "Торо Россо"), ди Реста (Великобритания, "Уильямс"), Хартли (Новая Зеландия, "Торо Россо") - 0