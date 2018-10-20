Хэмилтон стал лучшим во второй практике "Гран-при США", Сироткин - 15-й

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время во второй практике "Гран-при США". Британец проехал лучший круг за 1 минуту 48,716 секунды. Вторым стал гонщик "Торо Россо" Пьер Гасли (1.49,728), а замкнул тройку лучших Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (1.49,798).

Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин стал пятнадцатым. Его время - 1 минута 55,446 секунды.