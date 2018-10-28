Хэмилтон - пятикратный чемпион мира, Ферстаппен - победитель "Гран-при Мексики"

Пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон занял четвертое место на "Гран-при Мексики". Этого ему оказалось достаточно для завоевания пятого чемпионского титула в его карьере.

Победу на этапе в Мексике одержал пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик "Феррари" Себастьян Феттель, третьим - его партнер Кими Райкконен. Россиянин Сергей Сироткин из "Уильямса" на 14-й позиции.

33-летний британский пилот стал чемпионом "Формулы-1" в пятый раз и во второй раз подряд. Для досрочной победы в чемпионате сегодня ему было достаточно седьмого места.

"Формула-1"

19-й этап

"Гран-при Мексики"

Гонка

1. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) - 1:38.28,851

2. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) - 0.17,316

3. Кими Райкконен (Финляндия, Ferrari) - 0.49,914

4. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) - 1.18,738

5. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) - 1 круг

6. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) - 2 круга

7. Шарль Леклер (Монако, Sauber) - 2 круга

8. Стоффел Вандорн (Бельгия, McLaren) - 2 круга

9. Маркус Эрикссон (Швеция, Sauber) - 2 круга

10. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) - 2 круга

11. Эстебан Окон (Франция, Force India) - 2 круга

12. Брендон Хартли (Новая Зеландия, Toro Rosso) - 2 круга

13. Лэнс Стролл (Канада, Williams) - 2 круга

14. Сергей Сироткин (Россия, Williams) - 2 круга

15. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) - 2 круга

16. Ромен Грожан (Франция, Haas) - 3 круга

Не финишировали: Даниэл Риккьярдо (Австралия, Red Bull Racing), Серхио Перес (Мексика, Force India), Карлос Сайнс (Испания, Renault), Фернандо Алонсо (Испания, McLaren)

Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон - 358. 2. Себастьян Феттель - 294. 3. Кими Райкконен - 236. 4. Валттери Боттас - 227. 5. Макс Ферстаппен - 216. 6. Даниэл Риккьярдо - 146. 7. Нико Хюлькенберг - 69. 8. Серхио Перес - 57. 9. Кевин Магнуссен - 53. 10. Фернандо Алонсо - 50. 11. Эстебан Окон - 49. 12. Карлос Сайнс - 45. 13. Ромен Грожан - 31. 14. Пьер Гасли - 29. 15. Шарль Леклер - 27. 16. Стоффел Вандорн - 12. 17. Маркус Эрикссон - 9. 18. Лэнс Стролл - 6. 19. Брендон Хартли - 4. 20. Сергей Сироткин - 1

Кубок конструкторов: 1. Mercedes - 585. 2. Ferrari - 530. 3. Red Bull Racing - 362. 4. Renault - 114. 5. Force India - 106. 6. Haas - 84. 7. McLaren - 62. 8. Sauber - 36. 9. Toro Rosso - 33. 10. Williams - 7

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