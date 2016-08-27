12:56 | ФОРМУЛА-1

Хэмилтон оштрафован на старте "Гран-при Бельгии" на 55 мест

0
0
0

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон получил дополнительные места штрафа на старте "Гран-при Бельгии". На машине британца команда заменила ряд компонентов сверх лимита в пять замен. Это привело к штрафу в размере 30 позиций.

Поскольку старт с последнего места был гарантирован ему в любом случае, команда решила заменить еще ряд компонентов, сообщает Motorsport. Таким образом, общая сумма штрафных позиций составит 55 мест. Вероятно, Хэмилтон и в квалификации не станет показывать высокий результат, чтобы поберечь шины.

0
0
0


Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ