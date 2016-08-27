Хэмилтон оштрафован на старте "Гран-при Бельгии" на 55 мест

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон получил дополнительные места штрафа на старте "Гран-при Бельгии". На машине британца команда заменила ряд компонентов сверх лимита в пять замен. Это привело к штрафу в размере 30 позиций.

Поскольку старт с последнего места был гарантирован ему в любом случае, команда решила заменить еще ряд компонентов, сообщает Motorsport. Таким образом, общая сумма штрафных позиций составит 55 мест. Вероятно, Хэмилтон и в квалификации не станет показывать высокий результат, чтобы поберечь шины.