Хэмилтон - лучший в первой практике "Гран-при Франции", Сироткин - 20-й

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первых свободных заездах "Гран-при Франции". Второй результат у его партнера по команде Валттери Боттаса, который уступил британцу 0,140 секунды.
Далее расположился Даниэль Риккьярдо на "Ред Булле" и две "Феррари": Кими Райкконена и Себастьяна Феттеля.
Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин показал последний, 20-й, результат.
- Мерседес
- Льюис Хэмилтон
- Себастьян Феттель
- Феррари
- Кими Райкконен
- Даниэль Риккьярдо
- Уильямс (команда)
- Сергей Сироткин
- Ред Булл (Ф-1)
- Валттери Боттас