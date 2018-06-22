Хэмилтон - лучший в первой практике "Гран-при Франции", Сироткин - 20-й

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первых свободных заездах "Гран-при Франции". Второй результат у его партнера по команде Валттери Боттаса, который уступил британцу 0,140 секунды.

Далее расположился Даниэль Риккьярдо на "Ред Булле" и две "Феррари": Кими Райкконена и Себастьяна Феттеля.

Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин показал последний, 20-й, результат.