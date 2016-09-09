Хельмут Марко: "У Ферстаппена есть задатки будущего чемпиона мира"

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко, несмотря на критику агрессивной езды пилота команды Макса Ферстаппена со стороны большинства гонщиков, уверен в правоте своего подопечного. Функционер отметил, что у голландца есть задатки будущего чемпиона мира.

– Никакая критика Макса не является оправданной, – цитирует Autosport Марко. – Просто Макс совершенно иного калибра. В нем есть задатки будущего чемпиона мира, и он делает все, чтобы добиться этой цели. По-видимому, некоторые гонщики просто не ожидали, что для подобного нужно уметь обгонять и обороняться. Если он действительно перейдет черту, то его накажут уже стюарды.

Вся ситуация напоминает мне времена, когда Михаэль Шумахер только пришел в "Формулу-1". Помню, в Хоккенхайме дело чуть не дошло до драки между ним и Сенной. Айртон тогда был звездой, а Шумахер – просто подающим надежды новичком.

Я постоянно слышу, как гонщики, откатывающие свой последний сезон, жалуются на Макса из-за безопасности и так далее. Однако Макс – сильная личность. Он знает, чего хочет, и не боится достигать любых целей. Обо всем говорит реакция поклонников. Мне кажется, Макс сейчас самый популярный гонщик в пелотоне.

Когда мы сможем бороться за титул? Уже в следующем году. Мы всегда хорошо справлялись с изменениями регламента, когда они не касаются двигателя. Сейчас работа с "Рено" идет в правильном направлении, в 2017-м мы будем проигрывать не больше 15 лошадиных сил "Мерседесу". Эти 15 л.с. мы можем компенсировать благодаря машине. Поэтому в следующем году наша цель – "Мерседес".