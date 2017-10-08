Пилот "Торо Россо" Пьер Гасли может пропустить "Гран-при США". Как сообщает F1i, "Хонда" настаивает на том, чтобы француз принял участие в финале японской "Супер Формулы", который состоится в тот же день, что и "Гран-при США". По данным источника, в "Ред Булле" ищут вариант замены Гасли. Для "Хонды" вопрос участия Гасли в "Супер Формуле" принципиально важен, поскольку гонщик борется за титул в этой серии.

Ранее стало известно, что Карлос Сайнс уже с "Гран-при США" переходит в "Рено", а Гасли с Даниилом Квятом завершат сезон в "Торо Россо". Но в Остине итальянской команде, возможно, придется искать замену французу.