Франц Тост: "Квяту нужно научиться быть более дисциплинированным"

Руководитель "Торо Россо" Франц Тост считает, что российскому пилоту команды Даниилу Квяту стоит быть сдержаннее в борьбе с соперниками. В прошлом месяце россиянин дважды на первых кругах гонок попадал в инциденты, в которых пострадали Макс Ферстаппен и Карлос Сайнс.

- Даниил хорошо справляется со своей работой, за исключением того, что иногда ему не хватает терпения на старте, и он слишком рискует, – цитирует Autosport Тоста. – С точки зрения скорости в гонке, когда он едет один, у него очень хорошее и конкурентоспособное время круга. Квят хочет быть успешным и иногда пытается обгонять там, где для этого нет возможности. Ему нужно научиться быть более дисциплинированным в такие моменты.

Вне зависимости от настроя, за рулем нужно держать эмоции под контролем, особенно на старте. В противном случае гонщик начинает допускать ошибки и в конечном итоге разбивает машину. В остальном у Даниила все нормально: он предоставляет качественную обратную связь, демонстрирует неплохую скорость и хорошо пилотирует на чистой трассе.