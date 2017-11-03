"Форс Индия" снова разрешила Окону и Пересу бороться между собой

Операционный директор "Форс Индии" Отмар Зафнауэр подтвердил, что команда разрешила борьбу на трассе между собой своим пилотам Эстебану Окону и Серхио Пересу. Ранее после серии контактов между ними команда запретила им бороться без разрешения, пока "Форс Индия" не гарантирует себе четвертое место в Кубке конструкторов. Это случилось за два этапа до конца сезона.

– Да, мы теперь разрешаем Пересу и Окону вести борьбу между собой, – цитирует F1i Зафнауэра. – Но я лично отправлю им счета, если они снова столкнутся на трассе.