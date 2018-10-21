Фернандо Алонсо: "Не ожидаю чудес от "Макларена"

Гонщик "Макларена" Фернандо Алонсо после квалификации "Гран-при США" отметил, что не ожидает хорошего выступления от команды. Испанец показал 16-й результат, но из-за штрафа двух пилотов "Торо Россо" на стартовой решетке будет 14-м.

- Мы не показывали хорошие результаты в каждой из сессий в этот уик-энд, так что не ожидаем каких-то чудес, - приводит Sky Sports слова Алонсо. - Не знаю, чего ожидать от работы шин. Возможно, их выбор даст нам шанс отыграть несколько мест. Возможно, трасса станет жарче, что изменит скорость машин.