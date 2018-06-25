Эстебан Окон: "Я в ярости от поведения Грожана"

Пилот "Форс Индии" Эстебан Окон выразил разочарование гонкой "Гран-при Франции". Он завершил борьбу на первом круге, столкнувшись с "Торо Россо" Пьера Гасли. А спровоцировал аварию Ромен Грожан на "Хаасе", который был наказан за это пятисекундным штрафом.

– Я в ярости от поведения Ромена, – цитирует F1i Окона. – Он поддел меня на прямой, когда рядом с ним никого не было. Моя гонка уже была испорчена, а потом я столкнулся с Гасли на торможении. Мы готовились к домашней гонке несколько месяцев, и вот итог.