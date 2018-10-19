Эстебан Окон: "Переговоры с "Уильямсом" ведутся"

Пилот "Форс Индии" Эстебан Окон подтвердил, что может перейти в "Уильямс". В таком случае он займет место Сергея Сироткина, поскольку на следующий сезон "Уильямс" уже заключил контракт с Джорджем Расселлом.

– В "Уильямсе" еще есть одно свободное место, и мы изучаем, что можно сделать, – цитирует F1i Окона. – Ведутся переговоры. Но даже если я не окажусь в "Формуле-1" в 2019 году, будут хорошие перспективы в 2020-м. Сложно сказать, что может произойти в следующем году. Все в "Формуле-1" может быстро измениться.