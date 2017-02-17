Эстебан Гутьеррес: "Я был слишком уверен в себе"

Мексиканец Эстебан Гутьеррес выразил надежду еще вернуться в "Формулу-1". В прошлом сезоне он выступал за "Хаас", но американская команда не продлила с ним контракт, а найти себе другое место он не смог.

– Я был слишком уверен в себе, думал, что меня продлят на 2017 год, – цитирует CNN Гутьерреса. – И эта уверенность обернулась против меня. Был уверен, что мое выступление доказывает мой уровень. Но никого в команде не виню. Я не исключаю никаких вариантов. Мне нравится "Формула-1", и я хочу вернуться туда.