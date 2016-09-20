Эстебан Гутьеррес: "Если у Вольффа есть претензии, пусть высказывает их лично мне, а не говорит за спиной"

Пилот "Хааса" Эстебан Гутьеррес считает комментарии руководителя "Мерседеса" Тото Вольффа после гонки в Сингапуре в свой адрес крайне несправедливыми. Вольфф заявил, что Гутьеррес опять конец гонки проводил слишком вальяжно, не обращая внимания на борьбу между Нико Росбергом и Даниэлем Риккьярдо позади него.

– Я разочарован подобными комментариями, – цитирует Autosport Гутьерреса. – Считаю несправедливым публично высмеивать меня. Он мог подойти и поговорить со мной лично, а не говорить во всеуслышание у меня за спиной. Если он что-то хочет обсудить, то пускай обращается ко мне. Он в курсе, что я открытый человек.

Неприятно слышать, что он все это обсуждал публично. Ни одному руководителю команды не понравилось бы, если бы его гонщик терял много времени из-за синих флагов. Если бы я сделал что-то неправильно, то меня бы наказали, все просто. Так произошло в Будапеште, когда действительно вина лежала на мне. Хотя меня наказали только из-за жалоб Льюиса Хэмилтона. В Сингапуре такого не произошло. Я проводил гонку, боролся. Я собираюсь и дальше делать то же самое.

Грустно слышать подобные комментарии от Вольффа. Пускай люди смеются надо мной сколько угодно и говорят что угодно, но для таких случаев и придуманы правила. Я продолжу бороться, идти вперед, показывать результат. Мы сейчас совсем рядом к первой десятке, и ничто не остановит меня. Я верю, что обязательно прорвусь в очковую зону.