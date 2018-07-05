Экклстоун обещает, что при организации "Гран-при Майами" возникнут проблемы

Бывший генеральный промоутер "Формулы-1" Берни Экклстоун сомневается, что "Гран-при Майами" будет успешным. Эта гонка на улицах столицы Флориды в следующем году должна заменить "Гран-при Германии".

– Мы двигали небо и землю, чтобы организовать гонку в Майами, когда я еще руководил "Формулой-1", – цитирует Daily Mail Экклстоуна. – И каждый раз сталкивались с несколькими препятствиями. Возможно, Liberty договорилась с властями города, но это ничего не значит. Дело не только в деньгах. Возникнут другие проблемы, вот увидите. Всегда очень сложно организовать "Гран-при" в большом городе.