Джордж Расселл: "Хотелось бы иметь сильного напарника в "Уильямсе"

Британский гонщик Джордж Расселл отметил, что его не беспокоит плохая форма "Уильямса" в нынешнем сезоне. 20-летний пилот будет выступать за эту команду в следующем году.

– Я не беспокоюсь, – цитирует C More Расселла. – "Формула-1" быстро меняется. В прошлом году "Уильямс" был пятым в Кубке конструкторов, двумя годами ранее был третьим. Сейчас в команде все мотивированы, чтобы в следующем году улучшить результаты.

Кого хочу видеть в напарниках? Я буду рад кому угодно. Было бы здорово сравниться с сильным пилотом. К тому же важно наладить хорошие отношения, чтобы мы могли вместе помогать команде прогрессировать.

Напарником Расселла может стать нынешний пилот "Уильямса" Сергей Сироткин.