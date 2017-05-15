Дженсон Баттон: "Две команды предлагали мне выступить на "Гран-при" в этом году"

Запасной пилот "Макларена" Дженсон Баттон рассказал, что получил предложения от двух разных команд выступить на "Гран-при" в нынешнем сезоне. Гонщик также не исключил возможность возвращения в "Формулу-1" в 2018 году. Напомним, что британец заменит Фернандо Алонсо на предстоящем "Гран-при Монако", который пройдет с 24 по 28 мая. Испанец же отправится в США для участия в гонке "500 миль Индианаполиса".

- У меня было так много вариантов для выступления в этом году, что это даже забавно, - цитирует ESPN Баттона. - Дошло до того, что в этом году две разные команды предлагали мне выступить на "Гран-при", но мне это неинтересно. Я рассматриваю гонку в Монако как единственную для себя в этом году. Конечно, если позже еще раз попросят заменить пилота, то я это сделаю. Но я не собираюсь просить дать мне место в кокпите.

Я все равно ничего не выиграю, но и терять мне нечего. Я готов выступить только ради интереса и помощи команде, и, конечно, предстоящий "Гран-при Монако" для меня будет одним из самых любопытных в карьере, ведь я не испытываю никакого давления – я приеду лишь на одну гонку и рад этому вызову.

Конечно, я не могу исключать возвращение в "Формулу-1" в 2018 году – ведь у меня подписан контракт с командой, так что все возможно.