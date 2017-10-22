Даниил "Торпеда" Квят в исполнении Майкла Баффера. Видео

Популярный ринг-анонсер Майкл Баффер представил пилотов перед стартом "Гран-при США".

Так российского гонщика Даниила Квята, который вернулся за руль "Торо Россо" после двух пропущенных этапов, он назвал "Торпедой".

Это прозвище закрепилось за Квятом после прошлогоднего "Гран-при Китая", когда Себастьян Феттель из "Феррари" назвал россиянина "торпедой" после столкновения на старте гонки.

"Гран-при США". LIVE! //

ФОТО: Квят раздал автографы, Хэмилтон покатал Болта