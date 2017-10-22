Даниил "Торпеда" Квят в исполнении Майкла Баффера. Видео

Популярный ринг-анонсер Майкл Баффер представил пилотов перед стартом "Гран-при США".
Так российского гонщика Даниила Квята, который вернулся за руль "Торо Россо" после двух пропущенных этапов, он назвал "Торпедой".
Это прозвище закрепилось за Квятом после прошлогоднего "Гран-при Китая", когда Себастьян Феттель из "Феррари" назвал россиянина "торпедой" после столкновения на старте гонки.
"Гран-при США". LIVE! //
ФОТО: Квят раздал автографы, Хэмилтон покатал Болта
Michael Buffer - “Making his return to Formula 1... Danii “ The Torpedo” Kyvat!” LOL 😂 #F1 #USGP 🇺🇸 pic.twitter.com/hpua4ZYwUP– James Wagner (@JamesWagnerTW) 22 октября 2017 г.