21:59 | Формула-1

Даниил "Торпеда" Квят в исполнении Майкла Баффера. Видео


Популярный ринг-анонсер Майкл Баффер представил пилотов перед стартом "Гран-при США".

Так российского гонщика Даниила Квята, который вернулся за руль "Торо Россо" после двух пропущенных этапов, он назвал "Торпедой".

Это прозвище закрепилось за Квятом после прошлогоднего "Гран-при Китая", когда Себастьян Феттель из "Феррари" назвал россиянина "торпедой" после столкновения на старте гонки.

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