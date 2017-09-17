Даниил Квят: "Я скользил на всех участках трассы"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят остался недоволен квалификацией "Гран-при Сингапура". Россиянин показал только 13-й результат.

– Начало квалификации было не таким уж и плохим, – цитирует Grand Prix Квята. – Я хорошо проехал в первом сегменте, а потом машина становилась только хуже. Я скользил на всех участках трассы. Не хватало поворачиваемости, и я просто не смог прогреть передние шины. Это все очень расстраивает. Мы должны разобраться с этим. В гонке нам нужно следовать своей стратегии, и посмотрим, где окажемся в итоге.